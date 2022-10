JPP acusa Eduardo Jesus de contradizer-se em relação à cobrança de taxas turísticas

Élvio Sousa veio hoje a público criticar a posição assumida pelo secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, sobre a aplicação da Ecotaxa de Santa Cruz.

Em comunicado de imprensa, o líder parlamentar do JPP recordou as afirmações do governante que "no decorrer desta semana” referiu que “Santa Cruz tem uma taxa turística, cobra dinheiro e não a aplica no sector”. “Esse mau exemplo prejudica a imagem da Madeira", disse Eduardo Jesus.

O deputado santa-cruzense lembra também que as afirmações surgem “depois de Miguel Albuquerque ter assumido a cobrança de taxas para a fruição de lugares turísticos, tais para o Cabo Girão e para o Cais do Sardinha”.

Élvio Sousa considera, por isso, “desfasadas da realidade e de contexto” as declarações do secretário

O parlamentar argumenta, em jeito de resposta, que “é possível não prejudicar o Turismo com uma ecotaxa turística” e que “Santa Cruz é um exemplo disso, tendo aliás o reconhecimento da sua necessidade pelos próprios turistas”, pelo que desafia Eduardo Jesus a presenciar ‘in loco’ “o investimento de Santa Cruz nos cartazes turísticos (Natal e Santa Cruz em Flor), na eficiência energética, na criação de espaços de lazer e de fruição tais como a promenade dos Reis Magos e o Largo da Achada, na Camacha”.

Considera ainda como “a maior contradição do senhor secretário” criticar “uma abordagem que ele próprio ajudou a construir e a pagar com o dinheiro público, de todos nós”.

“Relembramos que a sua antiga secretaria mandou fazer um estudo sobre a ‘Implementação da Taxa Turística na Região’, que custou quase 50 mil euros e que o Governo andou a esconder durante este tempo, que conclui precisamente que se deve taxar a dormida e não o percurso turístico. Uma versão que contraria as próprias opiniões quer do presidente do Governo, quer do senhor secretário”, sustenta.

A Albuquerque deixa também ‘farpas’, acusando-o dizer “uma coisa de manhã e outra à tarde”. “Anda completamente alucinado da realidade e a ameaçar de expulsão quem usa o direito livre de opinião”, atira.

Na nota enviada às redacções Élvio Sousa deixa ainda um ‘link’ remetendo para as conclusões do estudo referente à taxa turística: