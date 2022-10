Lula da Silva passa a liderar contagem parcial no Brasil com 46,15% dos votos

O ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, com 46,15%, passou a liderar a contagem parcial das eleições brasileiras, com 70 por cento das secções eleitorais já contabilizadas, com o actual presidente, Jair Bolsonaro, a ter 45,14%.

Atrás na contagem parcial durante a maior parte da noite eleitoral, o ex-presidente brasileiro passou a liderar quando a contagem chegou a 70% das seções.

Lula da Silva, porém, regista um desempenho muito abaixo das sondagens de intenção de voto, que o colocavam com margem de quase 10 pontos percentuais sobre o actual presidente brasileiro, que tenta a reeleição.

Os mais de 156 milhões de eleitores foram ontem chamados às secções de voto até às 17:00 de Brasília (21:00 em Lisboa), nas 577.125 urnas electrónicas espalhadas por 5.570 cidades do país.

Além de Lula da Silva e Bolsonaro, disputam as presidenciais brasileiras os candidatos Ciro Gomes, Simone Tebet, Luís Felipe D'Ávila, Soraya Tronicke, Eymael, Padre Kelmon, Leonardo Pericles, Sofia Manzano e Vera Lúcia.

Caso nenhum dos candidatos presidenciais ultrapasse 50% dos votos válidos, os dois mais votados voltam a enfrentar-se numa segunda volta em 30 de Outubro.