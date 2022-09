Saiba o que hoje é notícia

A seleção portuguesa de futebol precisa apenas de empatar na receção à Espanha, em Braga, no derradeiro encontro do Grupo A2, para conseguir, pela segunda vez em três edições, um lugar na 'final four' da Liga das Nações.

O triunfo na República Checa (4-0), no sábado, deixou Portugal a depender apenas de si próprio para alcançar a próxima fase da competição, uma vez que, à entrada para a sexta e última jornada, lidera o grupo, com mais dois pontos do que a Espanha, que perdeu na receção à Suíça (1-2).

A formação comandada por Fernando Santos tem tudo a seu favor para voltar - três anos depois de conquistar a primeira edição - à 'final four' da prova da UEFA, até porque o histórico recente com a Espanha só ostenta empates.

Com João Félix recuperado dos problemas físicos que o afastaram do encontro com os checos, o selecionador tem disponíveis os 25 jogadores que se encontram às suas ordens, inclusive João Cancelo, que cumpriu suspensão e falhou o duelo em Praga.

Portugueses ou espanhóis vão fechar o lote das seleções presentes na 'final four', para a qual já se apuraram Croácia, Itália e Países Baixos, que venceram os grupos A1, A3 e A4, respetivamente.

O encontro entre Portugal e Espanha, da sexta e última jornada do Grupo A2 da Liga das Nações de 2022/23, tem início marcado para as 19:45, no Estádio Municipal de Braga, com arbitragem do italiano Daniele Orsato.

Após cinco rondas, a formação das 'quinas' lidera o agrupamento, com 10 pontos, contra oito da Espanha, seis da Suíça e quatro da República Checa, sendo que o primeiro segue para a 'final four' e o último é despromovido à Liga B.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A nona edição do Arquiteturas Film Festival vai decorrer no Porto, de hoje a sábado, com programação sob o mote da ideia de abrandamento e uma mudança de organização, agora a cargo do Instituto.

Com todas as sessões de cinema com entrada gratuita, bem como debates e uma exposição, o festival decorre durante cinco dias e apresenta quatro secções dedicadas à arquitetura e à cidade.

O festival tinha anunciado inicialmente, em março, que parte da programação decorreria no Cinema Batalha, que ainda não reabriu, pelo que as sessões vão realizar-se no Instituto, na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, na Casa Comum, na Fundação Instituto Marques da Silva e no Cinema Passos Manuel.

***

Quase 30 iniciativas, entre espetáculos, apresentações, exposições e oficinas, preenchem o programa da 8.ª edição do Contanário - Festival Internacional de Contos e Formas de Contar, que começa, hoje, em Évora.

Organizado pela associação cultural É Neste País, com apoio de várias entidades, este festival dedicado aos contos vai decorrer até sábado em vários locais da cidade, como Palácio D. Manuel, jardim público, Convento dos Remédios, Biblioteca Pública de Évora (BPE), entre outros.

Estão previstos espetáculos de marionetas e de teatro, narração oral, música, exposições de ilustração, apresentações de livros e encontros com contadores, escritores e ilustradores.

Segundo o programa, o festival abre às 18:00 de terça-feira, na BPE, com a inauguração da exposição de ilustração "As cerejas e assim", de Sara Couto, seguindo-se a apresentação do espetáculo dos Bonecos de Santo Aleixo, pelo Centro Dramático de Évora (Cendrev).

INTERNACIONAL

Os referendos sobre a adesão dos territórios ucranianos de Donetsk, Lugansk, Zaporijia e Kherson à Federação russa, que decorrem desde 23 de setembro, terminam hoje.

Os parlamentos das autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, reconhecidas pelo Kremlin a 21 de fevereiro passado, convocaram um referendo de integração na Rússia entre 23 e 27 de setembro, ao qual se juntaram as regiões de Kherson e Zaporijia, parcialmente sob domínio russo.

O anúncio oficial de realização dessas consultas populares para anexação dos territórios ucranianos sob ocupação russa foi feito num discurso à nação proferido na quarta-feira pelo Presidente russo, Vladimir Putin, juntamente com o da mobilização de 300.000 reservistas russos para combater na Ucrânia e de uma ameaça velada de utilização de armas nucleares contra o Ocidente.

De imediato surgiram críticas dos países ocidentais e organizações internacionais ao discurso de Putin, que classificaram como uma nova tentativa de escalada do conflito por parte do chefe de Estado russo.

PAÍS

O ministro do Ambiente visita hoje as obras de estabilização de emergência na área de Manteigas afetada pelo incêndio da Serra da Estrela, município que já este mês teve prejuízos superiores a um milhão de euros devido à chuva.

Em 17 de setembro, o presidente da Câmara de Manteigas, Flávio Massano, estimou que os prejuízos causados pela chuva intensa que afetou a freguesia de Sameiro dias antes, arrastando terras e detritos das áreas ardidas da Serra da Estrela para o centro da aldeia, serão "de mais de um milhão de euros de prejuízos".

A força da corrente também arrastou lama, cinza e árvores de grande porte, tendo ficado danificados vários equipamentos públicos, a rede de água e saneamento, muros, infraestruturas e piscinas e também propriedades privadas.

Depois da visita, Duarte Cordeiro irá reunir-se com autarcas da região para planear as medidas de estabilização da área afetada pelo incêndio da Serra da Estrela.

O grande incêndio na serra da Estrela deflagrou no dia 06 de agosto em Garrocho, no concelho da Covilhã (distrito de Castelo Branco) e rapidamente alastrou a outros concelhos.

De acordo com os dados governamentais, o fogo consumiu 28 mil hectares do Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE), sendo que o Governo aprovou a declaração de situação de calamidade para este território, a qual vigora durante um ano.

No dia 15, o Governo também aprovou medidas no valor de 200 milhões de euros para aplicar nos concelhos com maior área ardida este ano em Portugal.

Além dos concelhos da serra da Estrela (Celorico da Beira, Covilhã, Gouveia, Guarda, Manteigas e Seia), também são elegíveis para estes apoios os municípios de Carrazeda de Ansiães (Bragança), Mesão Frio (Vila Real), Murça (Vila Real), Vila Real, Albergaria-a-Velha (Aveiro), Alvaiázere (Leiria), Ansião (Leiria) e Ourém (Santarém).