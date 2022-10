Museu de Fotografia da Madeira recebe acções de dinamização cultural

O Museu de Fotografia da Madeira recebe, a partir da próxima quarta-feira, diversas acções de dinamização cultural.

Estas inserem-se nas actividades da Argumento Incrível - Associação Cultural com o apoio da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, Secretaria Regional da Educação e Museu de Fotografia da Madeira.

O divulgador cultural e musical é Vítor Sardinha.

A palestra 'MAX – Percurso e Vida Artística' é uma das iniciativas previstas e aborda um dos mais importantes artistas portugueses do séc. XX, com suporte fotográfico da sua carreira e exemplos musicais gravados a partir da investigação desenvolvida ao espólio documental, imprensa nacional e estrangeira, entre outras fontes.

Outra das acções está relacionada com 'A Viola de Arame da Madeira na Emigração para o Brasil', onde decorrerá uma prática musical com sessão cultural e suporte digital. Em destaque estará a história da evolução do instrumento, os géneros tradicionais madeirenses, a profissão de Mestre Violeiro, as oficinas de construção de instrumentos do Funchal do séc. XIX (Rua dos Tanoeiros), a emigração para o Brasil, a afinação de cordas soltas do instrumento (uma das mais tocadas no Brasil) e o repertório instrumental.

Por fim, realiza-se 'Da Madeira ao Hawaii - uma viagem musical'. História dos mestres violeiros madeirenses no Hawaii, integrados na emigração insular para aquelas ilhas do Pacífico entre 1878 e 1913. O contributo destes artífices para a construção e aperfeiçoamento do instrumento nacional - o UKULELE. A afinação e o repertório do Rajão, enquanto instrumento de referência desta transformação são os itens desta acção de dinamização cultural.