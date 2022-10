Madeira recebe Cimeira da Transformação Digital de 24 a 27 de Outubro

A ilha da Madeira irá receber, de 24 a 27 de Outubro de 2022, a Cimeira da Transformação Digital. O evento, a ter lugar nas salas de reunião do hotel Savoy Palace, no Funchal, é uma organização o UNINOVA – Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias e o Madeira Digital Health and Wellbeing, com o apoio do Governo Regional.

A cimeira responde ao desafio da Comissão Europeia que propõe uma “bússola digital”, em torno de quatro pontos cardeais: governo, infra-estruturas, competências e negócios. Neste fórum debate-se a estratégia digital da UE para atingir objectivos a nível europeu.

No decorrer do evento vão ser debatidos os temas que estão na ordem do dia, como sejam: a inteligência artificial, big data e cibersegurança, literacia digital e inclusão social, e o impacto das tecnologias emergentes em áreas distintas como a saúde, a manufactura, o mar, a energia, o turismo, entre outras.

Além disso, a Cimeira discutirá igualmente o modo como as redes de Centros Europeus de Inovação Digital contribuem para diversificar e facilitar o acesso e oferta de serviços e soluções digitais aos diferentes sectores.

Dos mais de 100 oradores convidados destacam-se: o Major General Isaac Ben-Israel, presidente da Agência Espacial de Israel; Christoph Klein, representante da Comissão Europeia e o Graham Bell, membro do conselho de administração do Europa Nostra.

Além disso, a sessão de encerramento conta com uma mensagem da deputada ao Parlamento Europeu, Claúdia Monteiro de Aguiar, no dia 27 de Outubro, Às 18h30.

Marcarão ainda presença presença Cátia Ferreira, membro do Conselho de Administração do SESARAM (dia 25, às 16H45), da Andreia Collard (dia 26, 16h45) e o reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Fernandes (dia 27, às 17h15), entre muitos outros.