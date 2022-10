CTT apresentam emissão filatélica dedicada a Carlos I da Áustria

O Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s recebe esta sexta-feira, 21 de Outubro, pelas 11 horas, a apresentação oficial de uma emissão filatélica exclusiva em homenagem a Carlos I da Áustria dos CTT. A iniciativa contará com a presença do secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, e da representante dos CTT, Isabel Fonseca.

A emissão é composta por três selos, entre 0,57 euros e 1,05 euros, com uma tiragem de 75 mil exemplares cada. O design dos selos esteve a cargo de AF Atelier.

"Carlos de Habsburg, Imperador da Áustria e Rei da Hungria e da Boémia, nasceu em Persenbeug, a 17 de Agosto de 1887. Entrou muito jovem na carreira militar, tendo, contudo, vivido em guarnições de província, afastado do trono. Arquiduque herdeiro, sucedeu a Francisco José, em plena Primeira Guerra Mundial, tendo sido o único, por entre os Chefes de Estado das potências beligerantes a acolher as iniciativas de paz do Papa Bento XV”, pode ler-se na pagela da emissão.

Carlos I da Áustria morreu em 1922, no Funchal, tendo sido beatificado pelo Papa João Paulo II, a 3 de Outubro de 2004.

A Secretaria Regional de Turismo e Cultura, com a colaboração da Diocese do Funchal, e com o apoio da Câmara Municipal do Funchal e da Junta de Freguesia do Monte, promove até Abril de 2023, o programa de comemorações do 1.º Centenário do falecimento do Beato Carlos d’Áustria.