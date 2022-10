Madeira recebe Congresso Insular das Misericórdias em 2024

A Madeira foi a região escolhida para a realização do XVI Congresso Insular das Misericórdias dos Açores e da Madeira, daqui a dois anos, em 2024. O XV Congresso teve hoje o segundo dia e contou com várias intervenções, entre as quais o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.

Presidente da ALRAM defende mais cooperação entre as instituições públicas e o sector social José Manuel Rodrigues participa no XV Congresso Insular das Misericórdias dos Açores e da Madeira, a decorrer na cidade da Horta

O anúncio foi feito por Manuel Vieira, do Secretariado Regional da Madeira da União das Misericórdias Portuguesas, e Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz, na ilha da Madeira.

O XV Congresso Insular das Misericórdias dos Açores e da Madeira que decorreu na cidade da Horta, na ilha do Faial, teve como tema a 'Sustentabilidade das Misericórdias: Caminhos para o Futuro'. A 'Sustentabilidade no Setor Social' e 'As Misericórdias e as Políticas Sociais no Futuro' foram dois eixos estratégicos aprofundados neste encontro.

As Misericórdias, reunidas ontem e hoje, trocaram experiências e aprofundaram conhecimentos para superar os novos desafios, entre eles estão as respostas a dar ao envelhecimento em Portugal, um modelo de serviço de apoio domiciliário adequado às necessidades dos idosos e às características sociais e geográficas do país, e, ainda, a qualificação dos recursos humanos das respectivas instituições.