Madeira apresenta acções no âmbito do projecto ABACO

O auditório do Museu Casa da Luz, na cidade do Funchal, recebe esta quarta-feira, 19 de Outubro, a apresentação das acções implementadas na Região Autónoma da Madeira no âmbito do projecto ‘ABACO – Melhoria da Qualidade das Águas Balneares e Costeiras da Macaronésia’, do qual o Governo Regional é parceiro, através da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas.

O projecto, co-financiado pelo programa Interreg da União Europeira, é desenvolvido pelos arquipélagos dos Açores, da Madeira, de Cabo Verde e das Canárias. Na Madeira estão a ser realizadas diversas actividades, com destaque para a caracterização das fontes de contaminação das águas balneares através da utilização de ‘drones’, a elaboração da aplicação ‘Águas Balneares’ e a implementação de um Sistema de Modelação de Manchas de Poluição Costeiras na Costa Sul da Ilha da Madeira com recurso a bóias derivantes para caracterização dos padrões de circulação superficiais das mesmas na zona costeira entre o Cabo Girão e o Garajau.

Confira o programa do evento:

10 horas – 10h10 – Sessão de Abertura com a secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada;

10h10–10h25 – Apresentação do projecto ABACO pelo Instituto Tecnológico de Canarias;

10h25 - 10h40 – O projecto ABACO na Região Autónoma da Madeira: Apresentação da ‘App Águas Balneares’ pela Direcção de Serviços de Recursos Hídricos e Litoral;

10h40 – 10h55 – O projecto ABACO na Região Autónoma da Madeira: Apresentação da ‘caraterização de Manchas Costeiras’ pela Sociedade Geral de Superintendência, S.A.;

10h55 – 11h10 – O projecto ABACO na Região Autónoma da Madeira: Apresentação do ‘Sistema de Modelação de Manchas de Poluição Costeiras na Costa Sul da Ilha da Madeira’ pela Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI);