11.º Festival de Órgão da Madeira termina este domingo

O 11.º Festival de Órgão da Madeira, evento organizado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, e com direcção de artística de João Vaz, termina amanhã, domingo, pelas 18 horas, com um concerto na Igreja do Convento de Santa Clara (Funchal).

Intitulado 'Funchal em Londres – António Pereira da Costa', o concerto contará com o organista Jorge López Escribano, e com a actuação do Ensemble Bonne Corde sob a direcção de Diana Vinagre.

O programa da 11.ª edição do Festival de Órgão da Madeira iniciou-se a 14 de Outubro e incluiu um total de 11 concertos em oito igrejas dos concelhos do Funchal, Machico e Ponta do Sol, nomeadamente na Igreja de São João Evangelista (Colégio), Sé, Igreja do Recolhimento do Bom Jesus, Igreja de São Pedro, Convento de Santa Clara e Igreja de São Martinho no Funchal, Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Machico) e Igreja de Nossa Senhora da Luz (Ponta do Sol).

Os concertos estiveram, uma vez mais, a cargo de artistas conceituados ao nível nacional e internacional.