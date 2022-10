Marítimo soma segundo ponto no campeonato

Marítimo e Arouca empataram a uma bola, esta tarde, na Madeira, em jogo da 10.ª jornada da I Liga de futebol.

Os verde-rubros conquistaram o segundo ponto no campeonato.

O minuto 13 foi de sorte para a equipa insular, com Vidigal a inaugurar o marcador, com alguma ‘ajuda’ do guarda-redes adversário.

Aos 41, André Vidigal voltou a marcar, mas o árbitro anulou o golo, alegando fora de jogo.

Três minutos depois, o Arouca chegou ao empate, através de Antony, também com a ‘ajuda’ de Matheus Costa.

Já na segunda parte, os verde-rubros pediram grande penalidade (51), num lance sobre Joel Tagueu, que acabou por não ser assinalada, após decisão do VAR.

Em 10 jogos, o Marítimo soma dois empates e oito derrotas, mantendo-se no fundo da tabela, com apenas sete golos marcados e 26 sofridos.