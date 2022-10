Igreja de São João Evangelista recebe concerto dedicado a Johann Sebastian Bach

A Igreja de São João Evangelista (Colégio) volta a receber, amanhã, mais um concerto, novamente dedicado a Johann Sebastian Bach. Isto depois de ter recebido o concerto inaugural do 11.º Festival de Órgão da Madeira, na passada sexta-feira.

Com início pelas 21h30, o concerto sob o tema ‘J. S. Bach (II) – Prelúdios e fugas’ terá como organista o finlandês Ville Urponen, revela a Secretaria Regional do Turismo e Cultura através de uma nota de imprensa.

A célebre Tocata e fuga em ré menor e o contraponto final (inacabado) da Arte da Fuga são algumas das obras que o organista interpretará neste recital. O órgão da igreja do Colégio – o maior da Madeira – vibrará ao som de algumas das maiores obras de Bach". Secretaria Regional do Turismo e Cultura

Ville Urponen é um dos organistas finlandeses mais conhecidos. Formou-se no programa de solista na Academia Sibelius obtendo o diploma em órgão e piano. Também estudou órgão no Conservatório Sweelinck com o professor Jacques van Oortmerssen. Urponen completou o Doutoramento em Música no Programa de Doutoramento em Artes da Academia em 2009.

Apresentou-se em vários grandes festivais de música na Finlândia e noutros países. Além dos seus concertos, Urponen gravou vários álbuns a solo. Grava regularmente para a Finnish Broadcasting Company (YLE), e já se apresentou na televisão e na rádio em vários países. As suas gravações e concertos têm recebido excelentes críticas na imprensa internacional.

No Verão de 2012, Urponen tocou todas as obras para órgão de Johann Sebastian Bach em Helsínquia e no verão de 2020 deu os dois recitais de abertura para o 20º aniversário de Bach-Orgel na Leipzig Thomaskirche.

Ville Urponen é o director artístico do Turku Organ Festival e actuou de 2002 a 2009 como presidente da Organum, a mais antiga sociedade de música de órgão nos países nórdicos.

O 11.º Festival de Órgão da Madeira é um evento organizado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, e com direcção de artística de João Vaz. Tendo se iniciado no passado dia 14 de Outubro, o programa prevê concertos diários até 23 de Outubro.

Todas as iniciativas que constam do programa são de acesso gratuito.