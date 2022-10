Fu Yu eliminada do torneio de Macau de ténis de mesa pela campeã olímpica

A mesatenista olímpica portuguesa Fu Yu foi hoje eliminada do torneio WTT Champions Macau nos 16 avos de final, ao perder por 3-0 com a chinesa Chen Meng, segunda do 'ranking' mundial e campeã olímpica.

A 17.ª jogadora do mundo 'esbarrou' contra a campeã olímpica de singulares e por equipas em Tóquio2020, que levou a melhor pelos parciais de 11-5, 11-3 e 11-7.

Numa prova que reúne os atletas de topo do ténis de mesa mundial, Portugal tem ainda em prova Jieni Shao, 53.ª da hierarquia, jogando também nos '16 avos' contra a 20.ª do 'ranking', a alemã Xiaona Shan.

Em masculinos, Marcos Freitas, 33.º do mundo, vai defrontar o número oito mundial, o esloveno Darko Jorgic, enquanto João Geraldo, 49.º, procura seguir para os oitavos frente ao alemão Patrik Franziska, 13.º.