Jogo do Marítimo B interrompido durante 12 minutos após choque violento

Um 'choque' de cabeça com cabeça, aos quatro minutos de jogo, deixou o jogador do Salgueiros, com a camisola 25, Peks, inanimado no chão.

O confronto aconteceu entre Peks e o atacante do Marítimo B, Kanu.

As equipas médicas foram rápidas a entrar em campo, juntamente com uma ambulância.

Entretanto o jogador do Salgueiros já recuperou os sentidos, está estabilizado e foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, com uma ligadura na cabeça.

Este é um jogo da 4.ª Jornada do Campeonato de Portugal, que está a ser disputado no Estádio da Imaculada Conceição.

O jogo foi reactivado passados cerca de 12 minutos.