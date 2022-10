Francisco Abreu venceu a prova em Navarra e sagrou-se campeão de Espanha de GT.

O piloto madeirense disse ao DIÁRIO que era esse o objectivo e que estava "extremamente satisfeito com este título".

Nós entramos esta época com o objectivo de sermos campeões". Francisco Abreu

Hoje na primeira corrida conseguimos a primeira vitória à geral do campeonato e com isso selamos o título de campões de Espanha de GT". Francisco Abreu

Foi muito merecido". Francisco Abreu

Num ano particularmente "complicado", dedicou esta vitória a "um amigo muito especial" - Pedro Paixão -, que faleceu em Junho vítima de um despiste de mota, no Porto Santo.

Neste momento, o piloto ainda tem pela frente a última corrida em Barcelona.

Após isso, as atenções estarão viradas para as provas do próximo ano.

Neste momento, ainda nos falta a última corrida em Barcelona. Nós fomos campeões antes de acabar o campeonato e temos também que começar a preparar o próximo ano. É nisso que vamos começar a trabalhar". Francisco Abreu

Como habitualmente, Francisco Abreu teve a companhia de Francisco Mora, ao volante do Porsche 991 GT3 Cup 4.0.

Foi-nos entregue um carro fantástico sem qualquer problema. Não desistimos de nenhuma corrida e isso são pequenos pormenores que no fim fazem a diferença". Francisco Abreu

A quinta prova do GT-CER disputou-se, este fim-de-semana, tendo como palco o Circuito de Navarra.