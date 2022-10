'ASA vai à tua Escola' a partir da próxima quinta-feira

Inserido no projeto [email protected], organizado pela ASA – Associação Desenvolvimento de Santo António, terá início já na próxima quinta-feira a “primeira visita” dos técnicos da associação às primeiras escolas da Região que se mostraram abertas a receber a iniciativa denominada de 'ASA vai à tua Escola'.

Este subprojecto irá abordar vários temas relacionados com a actividade desenvolvida na instituição, como por exemplo, o Complemento Pedagógico, a recuperação urbanística, a Formação em Contexto Real de Trabalho, os apoios alimentares e que são destinadas às pessoas que necessitam de colaboração nestas áreas. ASA

Conforme explica a ASA em nota à imprensa, o maior destaque de intervenção é o de "incutir nos jovens alguma Literacia Financeira, colaborando com os seus progenitores numa melhor gestão dos rendimentos auferidos no agregado familiar. Áreas como o Desperdiço Alimentar e o Voluntariado, serão outras temáticas desenvolvidas, com dinâmicas entre os técnicos e os alunos, nomeadamente, a elaboração de um Quiz",