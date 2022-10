Quatro escolas da Madeira participam na Semana da Formação Financeira

A Semana da Formação Financeira 2022 arranca na segunda-feira com mais de 470 atividades, incluindo conferências, workshops, webinars e campanhas de sensibilização sobre gestão do impacto da inflação no orçamento familiar, a reforma, a poupança ou a segurança digital.

A iniciativa é promovida anualmente pelos supervisores financeiros - Banco de Portugal (BdP), Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) e Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) - e pelos parceiros do Plano Nacional de Formação Financeira (PNFF), com o objetivo de sensibilizar a população para a importância da literacia financeira.

Este ano, a Semana da Formação Financeira decorre entre 24 e 31 de outubro, sob o lema "Na formação financeira Todos Contam!", e pela primeira vez, tem a participação da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), explicou à agência Lusa representante da CMVM, São Igreja.

O programa da semana de formação continua em atualização, mas conta já com 351 escolas, 26 entidades, oito campanhas e 471 atividades, que pretendem abordar todas as matérias respeitantes à aquisição de produtos financeiros, incluindo a sustentabilidade financeira.

Entre as escolas da Madeira, há quatro que aderiram e estão na lista de participantes, a saber: a Escola Secundária jaime Moniz, a Escola Secundária Francisco Franco, a Escola Básica 2º e 3º ciclo Dr. Eduardo Brazão de Castro e a Escola Básica com Pré-Escolar de Santo António e Curral das Freiras. Além disso, a Direção Regional de Educação da Madeira é uma das entidades envolvidas.

"Não temos uma visão estática dos conteúdos formativos", explicou a representante do BdP, Lúcia Leitão, precisando que o Plano Nacional de Formação Financeira -- que começou nas escolas em 2011 - é muito flexível para responder às necessidades atuais, como a subida de preços e das taxas de juro.

As atividades da Semana da Formação Financeira são promovidas pelos supervisores financeiros, pelos parceiros do PNFF e por escolas de todo o país, destinando-se a alunos, jovens empreendedores, micro e pequenos empresários, desempregados, população sénior e, até, jornalistas.

Na terça-feira está agendada a sessão solene da semana, com um painel sobre a revisão do Referencial de Educação Financeira, documento orientador publicado em 2013 para a introdução da educação financeira nas escolas.

Na sessão solene, a encerrar pelo Ministro da Educação, João Costa, vão ser anunciados os vencedores da 11.ª edição do concurso Todos Contam, que distingue projetos de educação financeira das escolas para o ano letivo 2022/2023.

Mas a formação financeira não se esgota nesta semana, ressalva o representante da ASF, Eduardo Pereira, explicando que há iniciativas a decorrer todo o ano, incluindo formação de formadores em literacia financeira: "Na Semana da Formação Financeira é dada uma especial atenção, sensibilizando mais para o tema, mas o Plano [PNFF] decorre o ano todo".

Do programa que começa na segunda-feira, constam nomeadamente um workshop dirigido a estudantes dedicado ao tema 'Que cuidados deves ter quando estás 'online'?', organizado pela Associação Portuguesa de Bancos (APB), e um webinar dedicado a "Sobreviver à inflação!" destinado à população em geral, organizado pela Deco - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor.

Também está previsto no programa o lançamento de uma campanha nas redes sociais, para divulgar a nova área do portal Todos Contam com conteúdos sobre impostos fiscalidade, a divulgar pelo CNSF - Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (Banco de Portugal, Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) e pela AT -- Autoridade Tributária e Aduaneira.