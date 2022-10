Mais de três dezenas participaram nas provas de Ecotrail Funchal Madeira Kids Race

Mais de três dezenas de crianças, entre as quais uma estrangeira, participaram nas três provas do Ecotrail Funchal Madeira Kids Race disputadas esta manhã no Parque Santa Catarina.

No escalão de Infantis, os 940 metros de percurso foram ganhos por Rosa Loureiro. Nos Iniciados, Cristina Neves foi a mais rápida a cumprir o trajecto de 1890 metros. Em Benjamin, o escalão com maior adesão, Salvador Castro foi o primeiro a cortar a meta após 500 metros de corrida.

Segue-se a cerimónia de entrega de Prémios alusiva a esta 8.a edição do Ecotrail Funchal Madeira Island.