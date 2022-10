Factos reais em algumas escolas da RAM

1. A Secretaria Regional de Educação “apregoa aos quatro ventos” o sucesso das políticas educativas aqui na nossa Região. Contudo, no que concerne às políticas de educação inclusiva falha, e muito, se pensarmos nas condições físicas de algumas das nossas escolas. Um exemplo é a Escola do 1º Ciclo da Ponta de Sol. Há muito prometida pelo Governo Regional uma nova escola, mas nunca passou da boa intenção. A atual escola não pode receber um aluno com dificuldades de locomoção ou com mobilidade reduzida, ou que se desloque numa cadeira de rodas, porque o acesso à escola e aos diferentes andares, dentro da escola, faz-se apenas por degraus! No entanto, é de louvar o excelente trabalho realizado por toda a comunidade educativa desta escola com as condições físicas e limitativas que tem! É de lamentar a promessa do Governo Regional que, mais uma vez, não cumpriu!

2. A Secretaria Regional de Educação anuncia e elogia o projeto “Educação Alimentar”, considerando que “este Projeto é dirigido às crianças do pré-escolar e alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, professores e restante comunidade educativa, com o objetivo de promover hábitos de uma alimentação saudável, junto da população escolar e restante comunidade educativa, através de ações de educação e sensibilização com vista à promoção da saúde e do bem-estar.” Teoricamente muito boas intenções. Na prática, temos um infantário (excluído deste tipo de projeto?!) no Porto Santo, em que, segundo informação dos pais, é servido para o lanche da manhã um quarto de uma maçã e um copo de água! Em outras escolas do 1º ciclo e pré-escolar, a alimentação não é saudável e de muito pouca quantidade! Confirmado pelos pais que quando vão à escola buscar os filhos, o primeiro pedido destes, é comida porque estão cheios de fome!

3. Outra medida tomada pela Secretaria Regional de Educação, diz respeito à fusão de escolas. Em alguns casos muito mal planeada, provocando a sobrelotação da “escola recetora” dos alunos das escolas encerradas. Um exemplo: Escola do 1º Ciclo com Pré-Escolar e Creche de Santa Cruz. Problemas: uma escola com falta de espaços e salas para receber tantos alunos; salas pequenas; transformação de gabinetes em salas de aula (ou salas para o pré-escolar); falta de espaços para atender encarregados de educação; falta de espaço para o trabalho docente; cantina sobrelotada na hora dos lanches e refeições (inadmissível que se coloque mais de 350 crianças a lanchar em simultâneo no refeitório!!); pátio pequeno para acolher tantas crianças, que não têm espaço para brincar. E muitos outros problemas que as crianças sentem e os pais reivindicam!