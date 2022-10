Funchal devolve aos munícipes mais de 20 milhões de IRS

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste domingo, 23 de Outubro, dá conta que a restituição até 2025 de 5% do IRS é uma das medidas que constam da nova estratégia fiscal que a Câmara Municipal do Funchal vai apresentar esta semana.

Estreia de ouro na prova mais dura

André Caires chegou a liderar nos 80 km do Ecotrail Funchal – Madeira Island mas Andreas Norrgard ultrapassou-o, cortando a meta com uma vantagem de 10 minutos. Atleta finlandês promete voltar.

Pacotes de ajuda vão agravar inflação

Em entrevista ao DIÁRIO, José Alves, professor de Macroeconomia no IESG, prevê efeitos “nefastos” a partir de 2023 e defende o abrandamento da actividade económica.

Setembro foi 2 graus mais quente do que o normal

Fique a saber que a precipitação correspondeu a dois terços do habitual para aquele mês. Ciclo de 99 noites tropicais consecutivas chegou ontem ao fim.

Descubra ainda que um projecto de 2 milhões impulsiona Reserva da Biosfera.

