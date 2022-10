Dois feridos em incêndio numa habitação no Monte

Dois homens, com idades compreendidas entre os 40 e os 50 anos, ficaram feridos devido a um incêndio numa habitação no Caminho da Levada dos Tornos, no Monte.

O alerta foi dado pelas 00h23 aos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) que se deslocaram para o local com quatro veículos, dois pesados e duas ambulâncias, compostos por 20 elementos.

Arderam dois compartimentos da habitação.

As vítimas foram transportadas para o hospital Dr. Nélio Mendonça, uma com queixas num membro superior e outra por inalação de fumo.

Segundo foi possível apurar, a chegada dos BVM ao local, com os veículos pesados, foi difícil devido às viaturas dos residentes estacionadas na estrada.

No local esteve também a Polícia de Segurança Pública.