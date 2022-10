Maratona de jogos marca terceiro dia do andebol de praia europeu

A festa do andebol de praia europeu continua na melhor praia da Europa, a praia do Porto Santo.

O apito inicial para este terceiro dia da Taça dos Campeões da Europa foi dado pelas 10 horas de hoje, e com o espectáculo a prolongar-se até as 21 horas.

Pela frente estão agendados um total de 40 jogos, com destaque para os derradeiros encontros, a partir das 18 horas, onde se discute o passaporte para as meias-finais da competição masculina e feminina.

No que toca às equipas portuguesas em prova, as formações do GRD Leça SPAR e EFE Os Tigres confirmaram ontem um lugar entre os oito finalistas na vertente masculina. Em sentido inverso, os vice-campeões europerus em 2021, a equipa dos Vegetas BHC falhou o apuramento para a ronda principal.

No que ao feminino diz respeito, as campeãs Europeias em título, GRD Leça Love Tiles, bem como as estreantes da Nazaré BHT, falharam o apuramento para o Main Round e vão tentar lutar pela melhor classificação, no patamar 9-16.

Nota final para o céu limpo neste terceiro dia de competição o que deixa antever que as bancadas dos três campos de jogos fiquem repletas de público ao longo do dia.