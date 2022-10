Foi com as bancadas repletas de público, que foram encontrados os terceiros classificados da Taça dos Campeões da Europa.

Na prova masculina o GRD Leça veio a festejar o ouro depois de vencer aos actuais campeões da Europa, o Fomento Deporte CBMP Ciudad de Málaga por 2-1.

Já no sector feminino a vitória e, consequentemente, a conquista do terceiro lugar veio a sorrir às espanholas do GEA A.M. Team Almeria que venceram as polacas do BHT Byczki Kowalewo Pomorskie.