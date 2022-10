Troféu do Beach Andebol Champions Cup em exposição no aeroporto do Porto Santo

A ilha do Porto Santo está 'pronta' para receber as grandes estrelas europeias de andebol de praia.

A edição de 2022 do Beach Andebol Champions Cup (Liga dos campeões de andebol de praia) arranca já na próxima quinta-feira e tudo está pronto para receber as 32 equipas em representação de mais de 10 países europeus, e num total de mais de 200 atletas.

Enquanto não se dá o arranque oficial da competição, a promoção do evento já é feita um pouco por toda a ilha.

Destaque para a exposição do troféu, que será entregue às equipas campeões europeias de clube em 2022, que pode ser visitada no aeroporto do Porto Santo.

Já no centro da cidade, é visível o grande cartaz alusivo ao evento, que foi colocado numa das paredes do edifício da Câmara Municipal do Porto Santo.

De referir que Portugal, através da ilha do Porto Santo recebe pela primeira vez na sua história as finais da Liga dos Campeões de andebol de praia, e naquela que é a oitava edição de um evento organizado pela Federação Europeias de Andebol, em estreita parceria com a Federação de Andebol de Portugal e com a Associação da Madeira de Andebol. Governo Regional da Madeira e Câmara Municipal do Porto Santo são outras das entidades públicas que apoiam o evento, que se estreia em 2022 no 'areal' do Porto Santo, e que terá continuidade nas duas próximas edições.