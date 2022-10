Conservatório edita livro para piano com músicas da tradição madeirense

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, apresenta a edição ‘Música para Piano – Inspirada no Cancioneiro de Música Tradicional do Arquipélago da Madeira’.

Trata-se de um livro com peças pedagógicas para piano, a partir do cancioneiro editado em Setembro de 2021, com composições da autoria do professor Jorge Hernández Vidal, revela o Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira através de uma nota de imprensa.

A apresentação está agendada para o próximo dia 24 de Outubro, pelas 10h00, no Salão Nobre do Conservatório.

Esta e outras edições estão disponíveis para venda online na Loja do Conservatório (https://lojaconservatorio.pt).