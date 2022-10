Livro 'O Comboio da Rua do Comboio' apresentado este sábado

Este sábado, dia 22 de Outubro, pelas 11h30, será apresentada a obra de José Viale Moutinho, 'O Comboio da Rua do Comboio', no Centro Interpretativo do Caminho de Ferro.

A apresentação é aberta ao público.

Este livro pretende retratar as histórias das viagens de comboio, uma vez que o Funchal existem diversos locais com o nome Rua do Comboio, Rua Nova do Comboio, Impasse do Comboio e Travessa do Comboio.

José Viale Moutinho é jornalista, poeta e escritor. Nasceu no Funchal em 1945. As suas obras, que contemplam diferentes estilos literários, nomeadamente coletâneas de contos populares e lendas e livros dedicados ao público infantojuvenil, encontram-se traduzidas em várias línguas.

Para além disso, o autor deste livro recebeu o Prémio D. Diniz, da Fundação Casa de Mateus, tendo sido entregue pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em Vila Real, em 2021.

A ilustradora do livro, Sofia Reis, nasceu em 1995, tornando-se actualmente numa artista e ilustradora funchalense. É licenciada em Artes Visuais pela Universidade da Madeira, tendo participado em vários livros internacionais, principalmente relacionados com a música. Ademais, Sofia Reis é autora de ilustrações de diversos livros infantis, incluindo 'Virgínia, a Menina do Anel Invisível', de Conceição Freitas.

Em 2021, esta ilustradora recorreu a fotografias históricas na ilustração da obra 'A Máquina do Tempo do Professor Candeias' de José Viale Moutinho, destinado a crianças e jovens e editado pela Imprensa Académica.