Concerto ‘Flores de música, cucos e rouxinóis’ na Igreja de São Pedro

Será já amanhã, 19 de Outubro, pelas 21h30,que a Igreja de São Pedro servirá de palco para um concerto, no âmbito do 11.º Festival de Órgão da Madeira.

Com direcção artística de João Vaz, o organista finlandês, Ville Urponen protagonizará esta iniciativa promovida pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura.

O tema desta actuação intitula-se de 'Flores de música, cucos e rouxinóis'. João Vaz explica que "os sons e imagens da natureza, em especial o som do canto das aves, funcionaram muitas vezes como inspiração para a música de órgão. Algumas vezes essa inspiração da natureza funcionava de forma abstracta, como sucede nos títulos das 'Flores de música' de Manuel Rodrigues Coelho (1620) ou das 'Fiori musicali'de Girolamo Frescobaldi (1636). Noutros casos, essa inspiração era mais literal, como sucede nas obras de Louis-Claude Daquin e de Johann Caspar Kerll, apresentadas neste programa, as quais são baseadas diretamente no som do canto do cuco”.

Sobre o órgão da Igreja de São Pedro, este foi adquirido em Inglaterra à firma Flight & Robson, no século XIX. Apesar de não existir documentação relativamente à sua construção, é possível situá-la antes de 1878, altura em que a mencionada firma foi comprada por Gray & Davison.

Não é conhecida, também, a data exacta da instalação do instrumento nesta igreja, mas em dois inventários - 1838 e 1841 - é mencionado um órgão "em muito bom uso", um facto que permite apontar para o instrumento (AHDF Inventário: 3).

No decorrer do século XX, o órgão sofreu várias intervenções das quais resultaram, entre outros, a modificação do diapasão e da afinação, sem que tivessem acarretado, no entanto, danos significativos na originalidade do instrumento.

Em Agosto de 1904, no decurso de uma campanha de beneficiação do coro alto da igreja, a fábrica aproveitou também a ocasião para mandar reparar o órgão, tendo sido responsável pelo restauro Alfredo Saturnino Lino.

O conserto do órgão, como do restante conjunto, foi breve, pois em ofício assinado a 6 de Agosto de 1904, o mestre declarou que os trabalhos “deveriam ficar promptos até meados do corrente mez” (AHDF Documentos).

As obras terminaram de facto a 25 de Agosto. Os trabalhos do coro e do órgão custaram 150.000 réis, tendo a Junta Geral do Distrito comparticipado com a importância de 50.000 réis, montante que se destinava exclusivamente ao conserto do órgão.

"Pelos vistos, esta intervenção deve ter sido pontual, pois passados dois anos, o periódico Heraldo da Madeira noticiava, no dia 15 de novembro de 1906, que o órgão da Igreja de São Pedro estava a ser sujeito a uma nova reparação. Em 2006, este instrumento foi restaurado por Dinarte Machado2, explica nota enviada pela secretaria.

O 11.º Festival de Órgão da Madeira decorre até ao próximo dia 23 de Outubro e inclui concertos no Funchal e Machico. Todas as iniciativas que constam do programa são de acesso gratuito. Mais informações poderão ser obtidas no portal oficial do Festival de Órgão.