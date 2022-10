PS exige melhoria das condições do infantário 'O Moinho' no Porto Santo

Miguel Brito, deputado do PS na Assembleia Legislativa da Madeira e vereador na Câmara Municipal do Porto Santo, alertou hoje para a necessidade de o Governo Regional "desenvolver esforços para assegurar as devidas condições de funcionamento do infantário ‘O Moinho’ e, dessa forma, garantir também as condições sanitárias e de segurança das crianças que frequentam este estabelecimento".

Chuva provocou inundação em infantário do Porto Santo A chuva intensa que caiu esta manhã provocou uma inundação no Infantário ‘O Moinho’, no Porto Santo.

Em causa está o facto de, esta manhã, as chuvas que se fizeram sentir terem inundado várias salas do infantário, levando a que os pais tivessem de ser chamados a irem buscar os seus filhos, pelo facto de o espaço não reunir as condições para a prossecução das actividades lectivas.

Miguel Brito deixa um alerta ao Governo Regional, através das secretarias regionais da Educação e dos Equipamentos e Infra-estruturas, para que, em parceria, "promovam as intervenções necessárias no edifício, de forma a dotá-lo das condições exigíveis".