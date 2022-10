IHM realiza trabalhos de limpeza na Urbanização da Ajuda

A IHM-Investimentos Habitacionais da Madeira realizou ontem os trabalhos de limpeza e consolidação do talude sobranceiro à rua da Urbanização da Ajuda, na freguesia de São Martinho, no Funchal.

Com a colaboração da equipa de rocheiros da Direcção Regional de Estradas, da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, bem como, da CMF, através da cedência de equipamentos de apoio à realização dos trabalhos, esta intervenção, de caractér preventivo, teve em vista garantir condições de segurança para os residentes que acedem àquele conjunto habitacional, através da limpeza da vegetação e saneamento de blocos rochosos instáveis que apresentam risco de queda para a estrada.

De salientar ainda que, por motivos de segurança e de modo a facilitar o andamento dos trabalhos, foi necessário interditar a circulação automóvel e o estacionamento dentro do complexo habitacional entre as 9h00 e as 17h30 desta quarta e quinta-feira.

O Conselho de Administração da IHM agradece a compreensão de todos os moradores por eventuais transtornos causados por esta intervenção.