Governo quer reforçar competências da IHM

Pedro Fino reuniu-se com secretária de Estado para reivindicar condições iguais na certificação de projectos de habitação a custos controlados na Região. O objectivo passa por aliviar a burocracia e beneficiar da taxa reduzida de IVA. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 18 de Outubro.

"Madeirenses correm maior risco de pobreza e exclusão" é o tema com maior destaque gráfico da primeira página de hoje. A Região apresentava, em 2020, a maior taxa do país: 5,8 pontos percentuais acima da média nacional. Neste contexto, o Governo decide alargar Complemento Regional de Idosos. Saiba também que as mulheres foram mais penalizadas no trabalho durante a pandemia.

No 'Rasto De' desta terça-feira, há uma antiga escola que vai virar alojamento turístico. O projecto do Centro Social de Intercâmbios, lançado em 2013, fracassou. Agora a Câmara de Santana prevê investir meio milhões de euros para “dar ar de hotel” ao estabelecimento do Arco de São Jorge.

Igualmente em destaque nesta edição: "Apoio até 50 mil euros para recuperar imóveis". O reforço da ajuda financeira é debatido esta manhã no parlamento madeirense.

Sobre a vinda do Lidl para a Madeira, cedências permitem abertura no Funchal. Cadeia de supermercados vai reformular projecto para a Cruz Vermelha. A Câmara compromete-se a suspender PDM para viabilizar loja na Rua Dr. Pita.

