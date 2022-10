Gouveia critica “inaugurações à sombra do trabalho” da ‘Confiança’

No dia em que se assinala um ano de mandato da equipa de Pedro Calado à frente dos destinos do município do Funchal, à saída da reunião de câmara desta quinta-feira, em declarações aos jornalistas, Miguel Gouveia, da Coligação Confiança, acusou o executivo municipal de andar a cumprimentar com o chapéu alheio.

“Numa palavra, podemos dizer que tem sido uma desilusão este novo executivo. Este novo executivo que deixou atrás de si um rasto de promessas incumpridas, para o qual assistimos à população cada vez mais atenta e reivindicativa, para as expectativas de foram criadas e que estão goradas”, disse.

Miguel Gouveia acusou ainda o executivo do ‘Funchal Sempre à Frente’ de fazer “inaugurações à sombra do trabalho que a ‘Confiança’ deixou à cidade do Funchal”, dando como exemplos as estradas nas zonas altas, que estão agora a ser concluídas, as obras no antigo Matadouro, entre outras.

Desafiou, neste sentido, a que o executivo de Pedro Calado comece a dar mostras de trabalho próprio.