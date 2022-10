CMF acolhe exposição de trabalhos do projecto 'ART'THEMIS+'

No próximo dia 24 de Outubro, Dia Municipal para a Igualdade, a Câmara Municipal do Funchal vai acolher, pelas 15 horas a exposição 'Um ano de ART'THEMIS+: Jovens protagonistas na prevenção da violência e na igualdade de género'.

Esta exposição que é composta pelos trabalhos artísticos realizados pela crianças e jovens que participaram no projecto 'ART'THEMIS+ Madeira', de prevenção primária da violência, levado a cabo pela UMAR Madeira, no ano lectivo 2021/2022, vai estar em exposto no átrio do edifício da CMF até o dia 28 de Outubro.