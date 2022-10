CMF apoia o Festival Internacional de Guitarras da Madeira

O Museu Henrique e Francisco Franco recebe no próximo dia 21 de outubro, às 18 horas, o concerto “Solistas”, da Associação Cultural e Solidariedade Social Raquel Lombardi, no âmbito do Festival Internacional de Guitarras da Madeira, com a participação de Enric Madriguera, Sénio Diaz, Salvatore Pidone, Giovanni Grano e Gabriel Guillen, contando com o apoio de 3 mil euros da Câmara Municipal do Funchal.

O Festival Internacional de Guitarras da Madeira é uma iniciativa que conta com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, Câmara Municipal de Câmara de Lobos e Direção Geral de Turismo e Cultura. A 4ª edição deste festival compreende diversas atividades culturais, como workshops, concertos e palestras, no qual a guitarra e instrumentos similares são destacados, incluindo a participação de músicos regionais e de artistas de renome.

Enric Madriguera, diretor de Estudos de Guitarra na Escola de Artes e Humanidades da Universidade do Texas em Dallas, apresenta-se como guitarrista a solo internacionalmente. Em 2001, Madriguera realizou uma digressão pelo Vietnã, apresentando e ensinando nos Conservatórios de Música de Hanói e Ho Chi Minh. Em 2002, foi convidado para o Festival Internacional da Charles Darwin University, Austrália, e recentemente estreou-se no The Rust Festival em Burgenland, Áustria, no ChamberArt Festival em Madrid e no Ramon Noble Festival em Pachuca, Estado de Hidalgo, México. Para além disso, Enric Madriguera, cofundador e diretor artístico do Texas Guitar Competition and Festival e da Guitar Series na Universidade do Texas em Dallas, recebeu uma bolsa Fulbright para atuar e ensinar no México pelo período de um semestre durante o ciclo académico 2009-2010.

Sénio Diaz, nasceu em Siena e dedicou-se ao estudo do violão com o seu pai, Alirio Diaz, com Incutti U., Amato A. e Carfagna C., tendo obtido ao diploma do Conservatório “Santa Cecília” de Roma. Para além disso, frequentou os cursos de composição dos mestres Cammarota C. e Renzi no Pontifício Instituto de Música Sacra de Roma e o curso de regência do maestro S. Celibidache em Trier, Alemanha. Sénio Diaz é atualmente professor no Conservatório “G Martucci” de Salerno e na Academia Internacional de Música da Fundação Alirio Diaz em Roma, e ministra cursos de pós graduação na Itália e no exterior. Além do mais, Diaz dedica-se aos concertos, apresentando-se como solista, em duo com o pai ou em vários conjuntos de câmara, nos principais centros musicais italianos e estrangeiros, incluindo a Academia Nacional de Santa Cecília, Instituição Universitária de Concertos em Roma, o Teatro Teresa Carreno de Caracas, a Maison de l'Amerique Latine de Paris, a Orquestra Presidencial de Ancara, a Royal Academy of London, o National Theatre of Helsinky, e a Universidade de Washington.

Salvatore Pidone, nascido em Catania, iniciou os seus estudos na sua cidade e depois mudou-se para Milão, no qual continuou os seus estudos sob a orientação do mestre Mauro Storti. Aperfeiçoado sob a orientação do Maestro Alirio Diaz, frequentou inúmeros cursos com mestres de renome mundial: J. Bream, N. Yepes, O. Ghiglia. Toca em Itália, França, Polónia, Espanha, Estados Unidos, Venezuela, África do Sul, Hungria, Inglaterra, no histórico Brighton's Royal Papillon em Brighton (Reino Unido). Salvatore tocou em duo com os famosos guitarristas A. Diaz e E. Fisk, Senio Diaz e com Giulio Tampalini e Alberto San Miguel. Foi assistente em cursos avançados ministrados pelo Maestro A. Diaz e Maestro Mauro Storti. E é um dos vencedores do Concurso Internacional da editora Berbèn.

Giovanni Grano, nascido em Basilicata, Itália, estudou guitarra e formou-se com Ruggero Chiesa, na Academia de Música “G.Verdi” de Milão, após o que frequentou várias masterclasses com Oscar Ghilglia na “Accademia Chigiana” em Siena, em Gargnano e com H. Smith em Sesto Fiorentino. Giovanni também se formou na Faculdade de Humanidades de Bolonha e frequentou estudos adicionais na Universidade de Paleografia e Filologia Musical em Cremona. Publicou vários ensaios sobre musicologia para Bulzoni, Zanibon, E.ro.m. e edições Bèrben e revisou muitas obras desconhecidas e redescobertas para violão solo, bem como para ensembles de violão.

Gabriel Guillen, nasceu em Maracay, Venezuela, tendo estudando na América do Sul com Abel Carlevaro, Leopoldo Igarza, José Gregório Guanchez e Alberto Espinoza. Em 1987 foi o vencedor do concurso António Lauro e recebeu o primeiro prémio do Rotary International. Durante este período participou ativamente em masterclasses ministradas por Abel Carlevaro, Rafael Benatar, Bartolomé Diaz e Franka Verhagen. Em 1988, Gabriel Guillén mudou-se para Viena, Áustria, estudando com o professor Walter Würdinger e em Zurique, Suíça, com o professor Konrad Ragossnig. Guillén deu concertos aclamados pela crítica em toda a Europa, América do Sul, EUA e Japão.

A Associação Cultural e Solidariedade Social Raquel Lombardi (ACSSRL) foi criada em 2015, com o projeto “Unidos”, promovido pela atual presidente Raquel Lombardi, com o fim de promover a solidariedade através das artes. Esta associação iniciou-se com o propósito de realizar concertos solidários, transmitindo uma mensagem positiva e de esperança aos doentes oncológicos. Para além disso, ACSSRL participa em projetos europeus, demonstrando a cultura e tradições madeirenses, e num projeto nacional financiado pela Gulbenkian, intitulado “É como É” que se debruça sobre a inclusão a partir das artes.

Os bilhetes para o concerto “Solistas” tem um custo de 5 euros e podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias.