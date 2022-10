CMF e UMa entregaram sismógrafo a escolas de Santo António e Curral das Freiras

No âmbito do Projeto AGEO (Plataform for Atlantic Geohazard Risk Management), a Câmara Municipal do Funchal (CMF) e a Universidade da Madeira (UMa), entregaram, hoje, um sismógrafo à Escola Básica com Pré-Escolar de Santo António e Curral das Freiras.

Trata-se do 2º sismógrafo oferecido a um estabelecimento de ensino no concelho do Funchal. O 1º foi entregue à Escola Básica dos 2º e 3ª Ciclo Dr. Eduardo Brazão de Castro, na freguesia de São Roque.

Na cerimónia de entrega, o vereador Bruno Pereira com a tutela da Protecção Civil, destacou a importância do envolvimento da comunidade escolar e do conhecimento que os jovens devem ter perante situações de risco face a um sismo.

“É importante que tenham esse conhecimento, saber os comportamentos adequados para mitigar a exposição a esse mesmo risco”.

O vereador, afirmou que, embora a Madeira seja uma região de origem vulcânica, o risco não é elevado, contudo alertou, que teremos sempre fenómenos que o sismógrafo irá detetar e é importante, conhecer, analisar, estudar os diferentes riscos e saber os comportamentos adequados de autoproteção.

O Projecto Europeu AGEO, o qual a CMF e a UMa são parceiras, visa a criação de uma rede sísmica escolar com o intuito de envolver os cidadãos na monitorização do fenómeno sísmico, contribuindo para uma maior perceção do risco na sua área de residência ou vivência.

A Escola Básica com Pré-Escolar de Santo António e Curral das Freiras foi selecionada para a instalação de um sismógrafo devido à participação ativa dos professores nas questões de proteção civil.

A entrega do equipamento foi oficializada, esta sexta-feira, como forma de assinalar o Dia Internacional para a Redução de Catástrofes instituído pelas nações Unidas, no dia 13 de Outubro.