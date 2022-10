Festival de Música Antiga no Teatro Baltazar Dias entre 21 e 23 de Outubro

A Associação da Orquestra Clássica da Madeira (AOCM) apresenta, entre os dias 21 e 23 de Outubro, em co-produção com o Teatro Municipal Baltazar Dias, a 3.ª edição do Festival de Música Antiga do Funchal, intitulado MusAntiqFest.

Este festival surge do protocolo entre esta associação e a Câmara Municipal do Funchal, através de candidatura de apoio ao associativismo, em que a CMF, além da cedência do palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, investiu 6.000 euros para a concretização do mesmo.

Serão realizados três concertos, com agrupamentos diferentes e com conceitos distintos.