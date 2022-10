Festival Internacional de Bandolins contou com mais de mil espectadores no Teatro Municipal Baltazar Dias

A Associação de Bandolins da Madeira apresentou, no passado dia 16 de Outubro, no Teatro Municipal Baltazar Dias, o Festival Internacional de Bandolins, que cativou 1.050 pessoas, informou a Câmara Municipal do Funchal esta segunda-feira.

Este projecto multicultural e internacional proporcionou um encontro único do público com as diversas linguagens que o bandolim internacionalmente apresenta. A 7ª edição do evento contou com a presença de mais de 300 artistas reconhecidos internacionalmente, como Duo Mantar, Jacob Reuben e Adam Levin. O Festival Internacional de Bandolins, com a duração de três dias, ofereceu grande notoriedade e visibilidade ao trabalho realizado no âmbito dos bandolins no Funchal, contribuindo para a afirmação cultural do bandolim em todas as geografias. CMF

No primeiro dia, 14 de Outubro, o evento contou com a apresentação da 2.ª Mostra de Cinema na Arte da Madeira, um documentário sobre os bandolins na Madeira, de Cristina Vieira, 'Jardins, Bandolins e outros Abraços' e um documentário de Vinco Filmes 'Hamilton de Holanda na rota do Bandolim da Madeira'.

Já a 15 de Outubro, o Festival Internacional de Bandolins recebeu o 37.º Encontro Regional de Tunas e Orquestras de Bandolins da Madeira e um concerto, com a presença de Duo Mantar, Jacob Reuven e Adam Levin.

Por fim, no último dia do evento, 16 de Outubro, à semelhança do dia anterior, o Festival Internacional de Bandolins acolheu o 37.º Encontro Regional de Tunas e Orquestras de Bandolins da Madeira e o concerto da Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins.