Intervenção no património edificado apresentado em conferência no Baltazar Dias

Na quarta-feira, 19 de Outubro, a sala de espetáculos do Teatro Municipal Baltazar Dias (TMBD) vai receber, pelas 18h00, a conferência “Intervenção em Património Edificado”, um projecto da GENUS |Associação de Defesa do Património da Madeira, apoiado pela Câmara Municipal do Funchal.

A conferência mostra o registo da espessura do tempo das diversas intervenções sobre o património através dos olhares complementares da arquitetura e da arqueologia.

A abertura da sessão está marcada para às 17h45 e contará com a participação de oradores como, o arquitecto Nuno Valentim (18h00 - 18h30), o arqueólogo Élvio Sousa (18h30 - 19h00), a arqueóloga Ana Mendonça (19h15 - 19h45) e o arquitecto João Mendes Ribeiro (18h45 - 20h15).

Nuno Valentim começou a sua vida profissional em 1994 como profissional liberal e nesse âmbito fundou a empresa Nuno Valentim Arquitectura - Reabilitação Lda., em 2009. Entre 2017 e 2019 integrou a equipa de coordenação científica do projecto 'RcR - Reabilitar como Regra', cujo principal propósito consiste na "revisão do enquadramento legal e regulamentar da construção, de modo a adequá-lo às exigências e especificidades da reabilitação". Nuno Valentim recebeu diversos prémios pelo seu trabalho, tal como os prémios nacionais de reabilitação urbana 2016, 2017, 2018 e 2019 e o prémio IHRU em 2017.

Élvio Sousa iniciou a sua carreira de investigação no ano 2000, no âmbito da UNIARQ (Universidade de Lisboa). Publicou quatro livros e três dezenas de textos especializados sobre a cultura material dos séculos XV ao século XX.

Ana Mendonça é actualmente Arqueóloga no CEAM - Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea e tem dirigido intervenções arqueológicas, em contexto urbano, no Funchal. Participou em diversas escavações arqueológicas, tendo em destaque o projecto da Direção Científica dos trabalhos de escavação de sondagens e acompanhamento arqueológico nas obras de Beneficiação do Convento de Santa Clara, no Funchal. Paralelamente à actividade arqueológica, Ana Mendonça tem desenvolvido diversos artigos referentes a intervenções arqueológicas.

O arquiteto João Mendes Ribeiro é docente no Departamento de Arquitetura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra desde 1991. O trabalho de João Mendes foi objecto de publicações nacionais e internacionais, tendo participado em inúmeras exposições, de entre as quais se destaca a Representação Portuguesa na Mostra Internacional da 9.ª e 10.ª edição da Bienal de Veneza de Arquitetura, em 2004 e 2006.

A conferência conta com um coffee break marcado para às 19h00.

O evento é direcionado para um público maior de 12 anos e a entrada é gratuita.