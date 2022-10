'Até que a morte nos separe' estará em cena no Teatro Baltazar Dias

A 9.ª produção do Teatro do Avesso estará em cena no Teatro Baltazar Dias, com a comédia 'Até que a Morte nos Separe', no dia 3 e 4 de Novembro. 'Até que a morte nos separe' estreou na Calheta, em julho, tendo passado pelo Porto Santo e Ponta de Sol, chegando agora ao Funchal. A peça é uma adaptação do texto “Un petit meurtre san conséquence” de Jean-Pierre Martinez.

A trama conta a história de um adultério involuntário até um homicídio involuntário: um passo fácil a dar, onde o mais difícil é fazer o corpo desaparecer.

João Pedro Ramos, Carolina Abreu e João Paulo Gouveia são os actores que vão dar vida às personagens Henrique, Amélia e Rodrigo. A direção artística ficou a cargo de Luís Melim, imagem e design gráfico é de Roberto Ramo e a produção é de Maurícia Gabriel.

Apresentação da peça no Teatro Municipal Baltazar é uma aquisição da Câmara Municipal do Funchal, no acto de apoio à criação artística local.

O valor dos bilhetes para o público em geral são 8 euros, e para profissionais da cultura são de 4 euros.