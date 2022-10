"Como perder um país" sobe ao palco do TMBD

O Teatro Municipal Baltazar Dias (TMDB) recebe, nos dias 28 de Outubro, às 21 horas e 29, às 18 horas, a estreia no Funchal da peça de teatro "Como perder um país" da Companhia Momento – Artistas Independentes, em coprodução com a Câmara Municipal do Funchal, com o apoio de ESMAE – Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, Teatro do CalaFrio Argatintas e Ribeira Sal.

"Como perder um país", dos criadores do espetáculo "Livrai-nos da Peste", Diogo Freitas e Filipe Gouveia, alerta para a democracia e a forma como ela se vive atualmente, abordando uma nação devastada por uma guerra civil, uma duvidosa declaração de paz — que propõe suspender a democracia por seis meses — é assinada, levando dois líderes muito diferentes ao poder.

Cabe a estes governantes escapar a destinos como os de Troia, cavalgando por um espaço atolado de assombrações interiores e exteriores, enquanto tentam o seu melhor e pior, para tomar as rédeas. Entretanto, um inimigo familiar e silencioso trespassa-os pelos calcanhares até ao coração, como uma flecha dos deuses que desconhece limites.

Para esta peça, os criadores trazem a palco a realidade virtual, com a simulação de uma governação efetiva, deixando sobre o público um sentimento de confusão, sem saberem o que é realmente verdade e o que é virtual.

Relativamente à ficha técnica do espetáculo, a encenação é de Diogo Freitas, a dramaturgia de Filipe Gouveia, a produção executiva de Ruana Carolina, a interpretação de Carlos Correia, Gabriela Leão, Genário Neto e Nádia Matos, a composição e desenho de som de Paulo Pires, o desenho de luz de Pedro Abreu, o figurino de Ana Catarina Silva, o espaço cénico de Diogo Freitas e Pedro Abreu, a coreografia de Daniela Ferreira, o acompanhamento fotográfico de Simão do Vale Africano Pais e a construção de cenografia de Carlos Abreu.

Para além disso, "Como perder um país" é um Projeto financiado pelo Programa de Apoio à Criação da Direção-Geral das Artes - Ministério da Cultura.

Os bilhetes para esta peça estão disponíveis na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias ou online, na Ticketline, pelo valor de 7 euros.