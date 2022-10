Madeirenses estarão à altura de superar as adversidades

O secretário regional de Economia, Rui Barreto, disse esta tarde, no encerramento da conferência sobre os “Temas atuais de Direito das Sociedades”, promovida pelo Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, que acredita na capacidade de superação dos madeirenses para enfrentarem os desafios que se afiguram no futuro.

Rui Barreto que começou por salientar a forma eficiente como a Madeira soube enfrentar a pandemia, que permitiu uma franca recuperação nos dois anos seguintes, alertou para o facto de estar previsto um abrandamento macroeconómico à escala global, em virtude de uma guerra que se arrasta na Europa.

“Nós não vamos conseguir acomodar todos os efeitos negativos, mas temos que ler, em cada momento, aquilo que está a acontecer e aplicar os remédios mais apropriados para minimizar os seus efeitos”. Secretário de Economia

Foi nesse sentido que, segundo Rui Barreto, o Governo Regional decidiu criar uma reserva estratégica de cereais mínima, que permita abastecer a rede de panificação e garantir um bem essencial como é o pão. Além disso, lembrou também a fixação dos preços dos combustíveis o que tem feito com que os preços na Madeira sejam, regra geral, mais baixos que no restante território nacional.

Por outro lado, Rui Barreto disse também que o Governo Regional não tem descurado os apoios sociais, particularmente, aos mais vulneráveis, criando um conjunto de ajudas que lhes permitam assegurar as condições de vida básicas e essenciais.

As adversidades, disse o governante, propiciam, muitas vezes, novas oportunidades, dando como exemplo o projeto Nómadas Digitais, que surgiu em plena pandemia e que, neste momento, conta com mais de 15 mil pessoas inscritas de mais de 120 países.

É este exemplo que leva Rui Barreto a acreditar que, “apesar das incertezas, há, com toda a certeza, oportunidades que irão surgir, porque a Madeira, além de ter segurança, uma rede diversificada dos cuidados de saúde, um parque hoteleiro de excelência e pessoas altamente qualificadas, bem como boas acessibilidades, será uma boa opção para estadas longas e uma alternativa para residentes não habituais poderem adquirir na Região a sua habitação”.

Outra das áreas de grande potencial, que suscita também algum otimismo, diz respeito à atividade tecnológica, onde o Governo Regional tem apostado fortemente, não apenas em infraestruturas, como na educação e na formação, reforçando a atratividade da Região neste domínio.

O Governo Regional "acompanhará sempre de forma próxima aquilo que está a acontecer e atuaremos sempre naquilo que considerarmos mais apropriado”, realçando, igualmente, o espírito de resiliência e de superação que têm permitido com que os madeirenses e porto-santenses tenham enfrentado, ao longo da história, todas as adversidades, algo que está no seu ADN e que irá também ajudar a superar eventuais dificuldades no futuro.