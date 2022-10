Madeira diz que mercado espanhol de turismo é "de grande relevância"

A Madeira considera que o mercado espanhol de turismo é de "grande relevância" e quer aproveitar as possibilidades da ligação aérea Madrid/Funchal durante todo o ano, disse hoje a diretora da agência de promoção do arquipélago.

"O mercado espanhol é um mercado com grande relevância porque é um mercado muito próximo", disse Sara Marote à agência Lusa, em Madrid, onde a Associação de Promoção da Região Autónoma da Madeira organizou hoje o evento "Sabores e Flores da Madeira".

Sara Marote sublinhou que foi recentemente anunciado que o voo direto entre Madrid e Funchal, da transportadora espanhola Iberia, que existia durante a época de verão, vai passar a ser permanente, permitindo a ligação das duas cidades "em pouco mais de duas horas" durante todo o ano.

A extensão do voo aos 12 meses do ano cria "uma expectativa" para a região autónoma, uma vez que até julho passado, o número de hóspedes e de dormidas de turistas oriundos de Espanha na hotelaria madeirense superou o de todo o ano de 2019 e, segundo Sara Marote, "espera-se que com os números de agosto e setembro se repita essa tendência".

"E temos de reforçar, no fundo, a ligação e promover a Madeira, para que as pessoas nos visitem", acrescentou a diretora executiva da Associação de Promoção da Região Autónoma da Madeira, para explicar o evento de hoje em Madrid, que se inseriu num "plano de relações publicas e de marketing" para o mercado espanhol.

O evento juntou cerca de 150 pessoas na residência oficial do embaixador de Portugal em Madrid, entre hoteleiros, agências de viagens, transportadoras aéreas, empresas de produtos regionais ou jornalistas da imprensa espanhola especializada em turismo.

O objetivo foi aproximar num "convívio social", que incluiu uma mostra da gastronomia e artesanato madeirense, os 'players' dos diversos mercados associados ao turismo, afirmou Sara Marote, que acrescentou que, para já, é um "evento único", mas que poderá repetir-se, se tiver bons resultados.

Para além do mercado espanhol, em termos globais, o turismo na Madeira ultrapassou também este verão os números de 2019, com registo de "valores históricos em julho e agosto em termos de proveitos e no número de dormidas, que ultrapassou um milhão", disse Sara Marote.

O evento de hoje em Madrid foi organizado em parceria com a delegação do Turismo de Portugal e com a Embaixada de Portugal.

A Associação de Promoção da Região Autónoma da Madeira foi fundada em agosto de 2004 pela a Direção Regional de Turismo e a Associação Comercial e Industrial do Funchal.