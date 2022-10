Francisco Lopes apresenta dois recitais de guitarra na Assembleia da Madeira

O jovem guitarrista Francisco Lopes irá realizar dois recitais, de entrada livre, na Assembleia Legislativa da Madeira, no âmbito do Ciclo de Jovens Solistas da Orquestra Clássica da Madeira.

O primeiro destes recitais está marcado para hoje, dia 12 de Outubro, às 21 horas e o segundo, para dia 19, à mesma hora.

O repertório de hoje inclui obras de J. P. Rameau, Joaquin Rodrigo, Jacques Castérède e Manuel M. Ponce

Para o dia 19 de Outubro, acompanhado pela pianista Anikó Harangi, Francisco Lopes irá interpretar obras de Franz Schubert, Manuel M. Ponce e de Joaquin Rodrigo.

“É com o propósito de valorizar artisticamente os jovens músicos da nossa Região que a estrutura artística da Orquestra Clássica da Madeira apresenta dois recitais de guitarra com o jovem guitarrista Francisco Lopes", destaca Norberto Gomes em nota remetida à imprensa.

"Estas iniciativas prendem-se com o facto de neste momento, e após algumas décadas de investimento no ensino artístico na Região, reconhecendo o excelente nível do ensino artístico no CEPAM-Escola das Artes da Madeira, na competência dos seus professores, podermos contar com a destacada formação de vários músicos, em várias áreas, que atingiram um nível considerável e que assim podem manter uma ligação profissional com a sua terra natal", acrescenta o director artístico da Orquestra Clássica da Madeira.

A realização destes dois recitais, está também integrada na Iniciativa 'Parlamento mais Perto0, uma parceria entre a ALRAM e a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, na qualidade de entidade gestora da Orquestra Clássica da Madeira.

Sobre Francisco Lopes

Nascido na Ilha da Madeira em 1995, Francisco Lopes é um guitarrista premiado em competições internacionais. Iniciou o seu percurso musical aos 9 anos no Gabinete Coordenador de Educação Artística da Madeira com o professor José António Silva, prosseguindo os seus estudos no Conservatório Escola das Artes da Madeira, com o professor Luciano Lombardi. Posteriormente, e sob influência deste, ingressou no Ensino Superior, no Conservatório de Música de Fermo, em Itália, onde se licenciou em guitarra clássica, tendo como principal mentor o maestro Claudio Marcotulli. A esta fase seguiu-se o mestrado e uma pós-Graduação na Academia de Música de Katowice, na Polónia, sob orientação do maestro Marcin Dylla.

Em 2020 regressou à Madeira tendo fundado a NEW CLASSIC – Associação de Eventos Culturais da Madeira. Trata-se de uma associação que pretende reunir e dar a conhecer a nova geração de artistas madeirenses, composta por jovens que procuram reinventar-se em diversos registos, tomando por base a sua formação, conhecimento e experiência, na perspetiva de que a arte contemporânea e a arte contemplativa coexistam em perfeita simbiose e harmonia.

Actualmente, Francisco Lopes é um intérprete activo nos palcos da Região e participa em várias competições e masterclasses, tanto a nível nacional como internacional.