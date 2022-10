Nunca um Governo Regional da Madeira se “preocupou” tanto com os nossos emigrantes como agora, especialmente depois de Paulo Cafôfo ser nomeado Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. O ciúme e o medo de perder protogonismo no seio da diáspora fez com que o Diretor Regional das Comunidades Madeirenses fizesse marcação cerrada ao referido Secretário de Estado, indo à maior parte dos locais em que o governante nacional se deslocava, levando pessoal madeirense do seu gabinete, como por exemplo a Venezuela e o Reino Unido.

Cafôfo começou a suas visitas àqueles países onde o número de emigrantes madeirenses é muito grande. Parece-me que o Diretor Regional das Comunidades Madeirenses só não foi aos Estados Unidos, talvez por pensar que não era uma colónia importante para a Madeira, ou melhor, para o Governo Regional da Madeira. Desta segunda vez, da deslocação do Secretário de Estado à Venezuela, o Presidente do Governo Regional também se deslocou à Venezuela acompanhado pela sua esposa, para a inauguração, em Los Teques da Basílica que foi consagrada a Nossa Senhora de Fátima, e também com um grupo de jornalistas, quer da Imprensa escrita, quer da falada, como da RTP-Madeira para cobrir a sua deslocação.

Cafôfo aproveitou a sua deslocação à Venezuela para se deslocar à zona que recentemente foi assolada por cheias onde perderam a vida pelo menos três madeirenses, acompanhado pelo Vice-Presidente da Venezuela, demonstrando assim um bom relacionamento ente os dois países: Portugal e Venezuela. Contactou com emigrantes que perderam entes queridos, assim como o património de uma vida. Prometeu tentar introduzir alterações no Orçamento de Estado para apoiar aqueles que mais sofreram. Um abraço de solidariedade do povo português, que vale mais que milhões de promessas. Foi pena que Miguel Albuquerque não tivesse feito o mesmo em vez de ficar a criticar a TAP na comodidade de Caracas.

Além dessa visita, Paulo Cafôfo, aproveitou a oportunidade para inaugurar um novo consulado de Portugal, para servir melhor o nossos emigrantes naquele país da América Latina.

Sem duvida que a presença do Presidente do Governo Regional da Madeira foi muito importante no momento da Inauguração da referida Basílica, mas também não teria sido menos importante dar um abraço àqueles que estão o sofrer, quer na zona de Maracay com perda de familiares e de património, como aqueles que não foram bafejados pela fortuna ou pela sorte e que vivem em Caracas em situação de “sem abrigo”, vivendo da solidariedade de outros madeirenses e que são em numero superior a cem pessoas.

Nestes dois casos é que se nota a diferença dos contactos. Os lesados e os pobres também são gente e são portugueses, na sua maioria madeirenses!