Festival de Órgão da Madeira apresenta 'Os corais de Leipzig'

Amanhã, 20 de Outubro, pelas 21h30, o 11.º Festival de Órgão da Madeira, regressa à Igreja de São João Evangelista (do Colégio) no Funchal, onde será apresentado o concerto 'J. S. Bach – Os corais de Leipzig'.

A colecção dos dezoito prelúdios -corais, conhecida por 'Corais de Leipzig' escritos por Johann Sebastian Bach nos últimos anos da sua vida, é um dos monumentos da literatura para órgão. Neste concerto, o jovem organista espanhol Víctor Baena apresenta uma selecção dessas peças que, de acordo com a tradição luterana, serão sucedidas pelas harmonizações a quatro vozes das respectivas melodias, cantadas pelo Coro de Câmara da Madeira, sob direcção de Zélia Gomes, e ainda acompanhado pelo órgão de coro que estará sob a mestria de Halyna Stetsenko.

Víctor Baena nasceu em Madrid em 1995. Interessado na interpretação da música antiga e, em particular, na música escrita para órgão e cravo, decidiu estudar órgão sob a tutela de Anselmo Serna, cravo e baixo contínuo com Denise de La-Herrán e música de câmara com Jesús Sánchez.

Recebeu também master classes de Jacques Ogg, Lorenzo Ghielmi, Montserrat Torrent, Bernard Foccroulle, Ton Koopman, Leo van Doeselaar, Andrés Cea Galán, Elisabeth Joyé, entre outros. Deu concertos em Espanha, Holanda, Itália, Croácia, Polónia, Alemanha, entre outros. Desde 2015 forma um duo de órgão e violino com a violinista Lisette Carlebur, que oferece inúmeros concertos em Espanha e nos Países Baixos.

Em 2019 recebeu o primeiro prémio, Schnitgerprijs, no International Schnitger Competition em Alkmaar (Países Baixos); em 2020 recebeu o segundo prémio (ex aequo) e o prémio de melhor interpretação de música ibérica no Concurso Nacional de Órgão ‘Francisco Salinas - VIII Centenário da Catedral de Burgos’. Actualmente frequenta a pós-graduação (Konzertexamen) na Hochschule für Musik und Theatre em Hamburgo com Wolfgang Zerer, depois de concluir seus estudos de mestrado para órgão no Conservatório de Amesterdão, sob a tutela de Pieter van Dijk e Matthias Havinga. Desde outubro de 2022, trabalha como organista titular na Igreja Mozes en Aäronkerk em Amesterdão.

No órgão de coro estará Halyna Stetsenko. Formada pelo Conservatório Estatal Tchaikovsky de Kyiv, capital da Ucrânia, estudou entre 1975 e 1980 com os professores Galina Bulybenko e Mykola Suk, tendo obtido o Diploma Superior de órgão e piano.

Entre 1980 e 1994 lecionou na Escola Profissional Especial para jovens músicos talentosos. Apresentou-se como solista e em grupos de música de câmara, inclusive com o Trio Stetsenko, em várias cidades da Ucrânia, como também na Bélgica e França. Em 1998 participou no Simpósio de Órgãos Ibéricos decorrido na Região Autónoma dos Açores. Entre 1996 e 1999 foi pianista acompanhadora em várias masterclasses de Felix Andrievsky e de Zakhar Bron em Espanha e Portugal. No Ano de 2003 participou no Congresso Internacional ‘O Órgão e a Liturgia Hoje’ que decorreu em Fátima.

Em 2009 participou na masterclass orientada pelo organista José Luis Uriol em Lisboa. Apresentou-se nas Temporadas de Música de Câmara, organizadas pela Orquestra Clássica da Madeira. Desde 1995 leciona Órgão e Piano no Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira.

Já o Coro de Câmara da Madeira foi fundado em 1971 no seio da antiga Academia de Música e Belas Artes da Madeira pela professora de canto Rennate von Schenkendorff.

Durante os primeiros anos levou a cabo uma intervenção concertista concentrada na cidade do Funchal apresentando-se periodicamente em récitas coral-instrumentais. Em 17 de Abril de 1986 constitui-se a Associação Cultural Coro de Câmara da Madeira e em 1991 é-lhe atribuído o estatuto de Instituição de Utilidade Pública.

Foi pioneiro na organização de intercâmbios artísticos entre diversas instituições culturais participando regularmente em festivais corais, dentro e fora do país, na qualidade de embaixador da Região. Neste momento apresenta-se a solo e em colaboração performativa com diversos músicos e agrupamentos distintos interpretando repertório diversificado, desde árias e partes corais de grandes óperas, a canções de cariz ligeiro.

Participa regularmente nos momentos altos da vida pública da Região integrando as comemorações oficiais, através de concertos sacros de grandes obras coral-sinfónicas de compositores clássicos. Conta no seu currículo com a participação em produções integrais de ópera, opereta e teatro musical. Desde a sua fundação teve como directores artísticos residentes: Rufino da Silva, Amador Cortez, José Pereira Júnior, João Victor Costa, Agostinho Bettencourt e, neste momento, Zélia Ferreira Gomes. O Coro de Câmara da Madeira desenvolve também uma importante actividade pedagógica de ensino e prática do canto coral para jovens e adultos, sejam eles experientes ou inexperientes.

O coro actua sob direção Zélia Gomes. Doutorada em Ciências do Trabalho, área da Psicologia Social e com diploma de Estudos Avançados em Ciências do Trabalho, área da Psicologia Social, ambos pela Universidade de Cádiz, e um mestrado em Ensino de Educação Musical no Ensino Básico, concluiu a licenciatura em Administração e Gestão Escolar pelo Instituto Superior de Ciências Educativas (ISCE) de Odivelas.

Diplomada com o Curso Superior de Canto e Concerto pelo Conservatório de Música da Madeira, entre 2008 e 2011, lecionou a disciplina de Técnica Vocal na Licenciatura em Educação Musical no Instituto Superior de Ciências Educativas (ISCE) de Odivelas.

A partir de 1990/91 é professora de canto/canto coral e directora artística dos Coros Infantil, Juvenil e EVRP na DSEAM. A partir de 2001 obteve o cargo directora artística do Coro de Câmara da Madeira. Entre 1990 a 2000 foi directora artística do Grupo Coral do Estreito de Câmara de Lobos; 1998/99 a 2001/02 leccionou a disciplina de Canto no Conservatório de Música da Madeira - Ensino Artístico (CEPAM) e directora artística do Coro Juvenil do CEPAM. Tem realizado numerosos concertos nomeadamente na RAM Portugal continental, Espanha e Eslovénia.

O programa do 11.º Festival de Órgão da Madeira prolonga-se até ao próximo domingo, dia 23 de Outubro, sendo que todos os concertos são de acesso gratuito.

Este evento é organizado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, e com direcção de artística de João Vaz.