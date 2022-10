Passageiros nos aeroportos sobem 63% em Agosto mas número está ainda aquém de 2019

Os aeroportos nacionais movimentaram 6,3 milhões de passageiros, um aumento de 63,1% face ao mesmo mês de 2021, mas ainda 1,9% abaixo comparativamente a agosto de 2019, segundo dados do INE, hoje divulgados.

"Em agosto de 2022, nos aeroportos nacionais movimentaram-se 6,3 milhões de passageiros e 19,1 mil toneladas de carga e correio, correspondendo a variações homólogas de +63,1% e +18,6%, respetivamente (+122,5% e +20% em julho, pela mesma ordem)", concluiu o Instituto Nacional de Estatística (INE), nas estatísticas rápidas do transporte aéreo relativas a agosto.

Já comparativamente a agosto de 2019, o melhor ano turístico nacional e antes da pandemia que afetou de forma severa a aviação, o movimento de passageiros diminuiu 1,9% e o movimento de carga e correio aumentou 12,5% (-1,5% e +7,6% no mês anterior, respetivamente).

No mês em análise, registou-se o desembarque médio diário de 99.400 passageiros nos aeroportos nacionais, que comparam com 104.300 no mês anterior, aproximando-se do valor observado em agosto de 2019 (101.300).

Entre janeiro e agosto de 2022, o número de passageiros movimentados aumentou 203,3%, em comparação com o período homólogo de 2021, mas diminuiu 9,3% face ao mesmo período de 2019.

O Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos, com crescimentos de 416,4% no número de passageiros desembarcados e 450,8% no número de passageiros embarcados, apontou o INE.

A autoridade estatística lembrou que o corredor aéreo entre Portugal e o Reino Unido esteve encerrado durante grande parte de agosto de 2021, o que justifica este aumento.

A França ocupou a segunda posição, com aumentos homólogos de 143,6% nos passageiros desembarcados e 150,9% nos passageiros embarcados.