Inovação abrandou

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta quarta-feira, 19 de Outubro, dá conta que as actividades inovadoras reportadas pelas empresas madeirenses desaceleraram entre 2018 e 2020, colocando a Região com o pior registo do País. Motor da economia ‘arrefeceu’ em Julho último.

Moda Madeira dá palco aos criadores regionais

Durante dois dias, 14 estilistas irão apresentar as suas propostas, no Tecnopólo.

Taxista condenada a 6 anos de prisão

No campo da Justiça fique a saber que: mulher natural de Santa Cruz enganava clientes no aeroporto de Lisboa e chegou a raptar cliente para receber dinheiro exigido. Jovem detido com 1,7 quilos de haxixe fica em liberdade Veterano do tráfico nega ser dono de pacotes de droga com símbolo do PSG.

Escola do Estreito conquista certificação Microsoft

No País, há apenas cinco estabelecimentos de ensino distinguidos. Processos implementados estão alinhados com o plano para a digitalização da Educação.

Destaque ainda para a Câmara de Santana que toma posse da Fajã do Mar

