Campanha Pirilampo Mágico arranca amanhã nas lojas CTT

Os CTT – Correios de Portugal voltam, este ano, a associar-se à comercialização do Pirilampo Mágico, que vai estar disponível nas Lojas CTT. A campanha arranca amanhã 15 de Outubro e prolonga-se até 6 de Novembro.

O Pirilampo Mágico é hoje um dos maiores símbolos de solidariedade social em Portugal e a maior campanha anual da FENACERCI. A causa social a que está associado – o apoio a crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual e/ou multideficiência – confere a este ícone um estatuto de grande credibilidade e impacto mediático que muito tem contribuído, através da angariação de fundos, para o sucesso das intervenções desenvolvidas junto destes nossos concidadãos. A iniciativa envolve cerca de 85 organizações sem fins lucrativos e mobiliza milhares de pessoas entre familiares, técnicos e cidadãos anónimos.

Esta iniciativa, em que os CTT participam desde 2006, insere-se no âmbito da política de Responsabilidade Social Empresarial (SER) e desenvolvimento sustentável dos CTT. O valor da comercialização dos Pirilampos é restituído na totalidade à organização, sendo que os CTT não têm margem comercial neste produto.

Para Miguel Salema Garção, Diretor de Comunicação dos CTT, “é com grande orgulho que nos voltamos, este ano, a associar à causa do Pirilampo Mágico, contribuindo para fazer chegar ajuda a quem mais precisa. A sustentabilidade social, o apoio às populações e a solidariedade fazem parte do ADN dos CTT e, por isso, aproveitamos mais uma vez a enorme capilaridade da nossa rede de retalho para a comercialização dos Pirilampos, ajudando a fazer a diferença”.

Os CTT participam em várias iniciativas de solidariedade social, tendo este ano lançado um selo solidário de apoio ao povo ucraniano, cujo valor das receitas de venda será convertido, integralmente, em donativos para contribuir para melhorar a situação dramática que se vive no país. Esta ação acontece depois de, em fevereiro, os CTT terem organizado uma ação de recolha de bens, que permitiu enviar 40 toneladas de donativos para as fronteiras de guerra.

A política de mecenato social e ambiental dos CTT tem dado prioridade aos temas da pobreza e da exclusão social, cultura, língua, desporto para pessoas com deficiência, saúde, solidariedade, biodiversidade e inovação.