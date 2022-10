Invest Madeira estreia na SIAL de Paris

A Invest Madeira marca presença, pela primeira vez, no Salão Internacional da Alimentação de Paris, evento que reúne na capital francesa mais de sete mil expositores, provenientes de mais de 200 países, a partir deste sábado e até à próxima quarta-feira, com um stand integrado no espaço de Portugal.

De acordo com o secretário regional da Economia, Rui Barreto, esta participação da Invest Madeira “vai permitir que algumas das empresas regionais possam aproveitar esta montra internacional para divulgarem aquilo que fazem e os produtos que pretendem comercializar e que têm potencial de exportação”.

No espaço da Invest Madeira vão estar quatro empresas ou grupos empresariais regionais, precisamente, o “Grupo Vidinha”, a “Gin Cannings”, a “Sweets & Sugar” e a “Empresa de Cervejas da Madeira – ECM”. Além destes, participa ainda o “Grupo Ilha Peixe”, que tem integrado, por mais do que uma vez, o espaço da Associação de Indústrias pelo Frio e Comércio de Produtos Alimentares neste certame internacional.

Rui Barreto considera que “a SIAL Paris é um espaço de exposição privilegiado para as empresas com elevado potencial de exportação na área da indústria alimentar e agroalimentar, pois neste evento, que é dos maiores realizados a nível mundial, participam empresas que estão atentas ao mercado, procurando acompanhar novos produtos e novas tendências de consumo nestas áreas”.

Por isso, rematou o governante com a pasta da Economia, “esta é uma grande oportunidade para que mais empresas madeirenses cheguem a este importante tabuleiro do comércio alimentar e possam disputar, com outras regiões e empresas, com o melhor que produzem e não tenho dúvidas que conseguirão, com toda a certeza, fortalecer a rede de contactos e estabelecer negócios para o futuro”.

Isto porque, justifica o secretário regional da Economia, “apesar da sua dimensão geográfica e das dificuldades que resultam da sua realidade e natureza insular, a Madeira tem empresas que estão ao nível de muitas outras empresas no plano europeu, porque apostam na diversificação de produtos, aliam tecnologia à inovação e tudo isso é um passo para apresentarem produtos e serviços diferenciados de valor acrescentado”.