Rum da Madeira marca presença na feira 'Bar Convent Berlin'

A Secretaria da Agricultura informou esta segunda-feira que o Rum da Madeira começa hoje a ser promovido na Feira ‘Bar Convent Berlin' (BCB), até quarta-feira, através da presença de quatro produtores regionais: Engenhos do Norte; Engenho Novo da Madeira – William Hinton; Florentino Izildo Ferreira – O Reizinho; e Vinha Alta – Balancal.

Esta participação surge através uma acção orientada entre o Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM) e os agentes do sector numa feira que foi criada em 2007 e que é considerada uma principais feiras internacionais para a indústria de bar e bebidas.

Sobre a Feira 'Bar Convent Berlin'

Este ano, a BCB volta a receber as marcas e os profissionais da área, assumindo-se como um evento único que reúne, lado a lado, marcas de renome e marcas de cariz mais artesanal, proporcionando uma experiência enriquecedora aos visitantes. Proprietários de bares, bartenders, distribuidores e fabricantes, de cerca de 80 países, estão confirmados neste certame, que acontece em Berlim, onde todos os anos se garantem novos contactos, os participantes aprendem sobre inovações de produtos e participam em seminários.

De salientar que, em anos anteriores, nesta mesma feira, foram realizados masterclasses sobre o Rum da Madeira, através do mediático Ian Burrell, um dos grandes apaixonados do produto regional, que este ano, pela primeira vez, está representado com stand próprio.

Com esta acção, o IVBAM e os agentes do sector do Rum da Madeira objectivam promover um produto regional de excelência, realçado nas suas características únicas, as quais lhe conferem o estatuto de Indicação Geográfica Protegida.

A atmosfera enérgica e arrojada do BCB, será também uma oportunidade única para os produtores do Rum da Madeira estabelecerem contacto com os demais participantes e visitantes, potenciando e reforçando laços comerciais vitais para o crescimento do sector.

De referir que o mercado alemão tem vindo a assumir factor de relevo nas exportações de Rum da Madeira, o qual em 2021, teve um crescimento de 68% em quantidade e 94% em valor, face ao ano anterior, assumindo-se assim como um importante mercado de exportação do Rum da Madeira.