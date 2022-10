Associação quer alargar projecto de literacia a seniores e comunidades vulneráveis

A Associação Literacia para os Media e Jornalismo (ALPMJ), com projeto de formação nas escolas, quer alargar a iniciativa à população sénior e a comunidades vulneráveis, afirmou hoje a presidente da instituição.

"Queremos explorar o projeto-piloto com seniores [que decorre na Madeira] e há outros públicos, para além dos professores", afirmou a presidente da ALPMJ, Sofia Branco, que falava na sessão de encerramento do 2.º Encontro Nacional de Literacia para os Media e Jornalismo, que decorreu na Escola Secundária Quinta das Flores, em Coimbra.

Apesar de o foco até agora do projeto de literacia mediática ter estado em professores e alunos (com formações em Portugal Continental e Açores), a associação pretende estender a iniciativa, a partir de "mini-projetos", a outros públicos, como "comunidades vulneráveis e imigrantes", entre outras, referiu Sofia Branco.

A presidente da associação realçou que o alargamento será feito "com muita calma e com passos seguros, sustentados".

"Queremos procurar outros parceiros, até para chegar a outras geografias", disse, apontando para a possibilidade de "explorar a ligação com os países africanos de língua portuguesa e de Timor-Leste".

Para isso, Sofia Branco pretende também que haja mais jornalistas habilitados a dar formação na área.

"Quando mais [os jornalistas] souberem desconstruir aquilo que fazem para outros públicos, mais esses públicos perceberão o que está em causa. Este é um projeto de cidadania e assenta na ideia de que o jornalista é um agente de democracia. Não há democracia sem jornalistas, mas também não há democracia sem cidadãos com pensamento crítico e que percebem se a informação que recebem é informação verificada e rigorosa", frisou.

O projeto já assegurou 16 cursos de formação de professores entre 2019 e 2022, estando agendados mais quatro cursos para este ano.

De acordo com dados divulgados no encontro, o projeto conta com cerca de 160 jornalistas envolvidos, mais de 100 projetos escolares desenvolvidos e mais de 5.000 alunos, pais, professores e outros membros das comunidades escolares que participaram na iniciativa.