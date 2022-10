Ajuda à expedição de mercadorias com reforço de 100 mil euros

Inscrições para o ‘Sistema de Incentivo Transportes’ abrem na segunda-feira e contemplam um apoio máximo de 600 mil euros por projecto, mais 20% do que estava em vigor. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta sexta-feira, 14 de Outubro.

O maior destaque gráfico da primeira página vai para a consagração do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Los Teques, que juntou centenas emigrantes na Venezuela. “Obra monumental” e “símbolo de fé”, como classificaram Miguel Albuquerque e Paulo Cafôfo que, antes, acertaram um acordo de cooperação para procurar resolver da diáspora

Na rubrica 'Final Feliz' desta sexta-feira ‘Anjo do Porto Moniz’ deixa apelo público. Um idoso foi salvo da morte devido à rápida intervenção dos bombeiros. O chefe da equipa defende que as técnicas de suporte básico de vida devem ser ensinadas desde tenra idade.

Saiba também que o programa ‘100 diferenças’ arranca a 1 de Novembro, com pacote de medidas de apoio a pessoas com deficiência na área do emprego.

A 'fechar' a primeira de hoje, o preço dos combustíveis, que volta a subir na próxima semana.

